Виртуальной картой «Стрелка» разрешат оплачивать проезд с помощью мобильных устройств в Подмосковье

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Пользователи виртуальной транспортной карты «Стрелка» смогут оплачивать проезд на общественном транспорте Московской области с помощью мобильных устройств, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Виртуальной картой «Стрелка» разрешат оплачивать проезд с помощью мобильных устройств в Подмосковье
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«Сегодня функционал доступен в тестовом режиме и работает на мобильных терминалах оплаты. В начале будущего года сервис станет доступен во всём пассажирском транспорте Подмосковья», — заявил замглавы ведомства Святослав Иванов.

По его словам, в мобильном приложении пассажир должен выпустить новую виртуальную карту и пополнить её любым удобным способом.

Ранее сообщалось, что пассажиры наземного транспорта Москвы оплатили банковскими картами и смартфонами более 2,2 млн поездок с сентября.

НСН сообщала, что западный вестибюль станции «Хорошёвская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена открыли для пассажиров.

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