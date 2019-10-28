Виртуальной картой «Стрелка» разрешат оплачивать проезд с помощью мобильных устройств в Подмосковье
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«Сегодня функционал доступен в тестовом режиме и работает на мобильных терминалах оплаты. В начале будущего года сервис станет доступен во всём пассажирском транспорте Подмосковья», — заявил замглавы ведомства Святослав Иванов.
По его словам, в мобильном приложении пассажир должен выпустить новую виртуальную карту и пополнить её любым удобным способом.
Ранее сообщалось, что пассажиры наземного транспорта Москвы оплатили банковскими картами и смартфонами более 2,2 млн поездок с сентября.
НСН сообщала, что западный вестибюль станции «Хорошёвская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена открыли для пассажиров.