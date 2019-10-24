Пассажиры наземного транспорта Москвы оплатили картами и смартфонами более 2,2 млн поездок

Пассажиры наземного транспорта Москвы оплатили банковскими картами и смартфонами более 2,2 млн поездок с сентября.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

С начала осени бесконтактная оплата доступна во всех автобусах, трамваях, электробусах и троллейбусах предприятия. Ежедневно карты и гаджеты прикладывают к валидаторам свыше 40 тыс. пассажиров.

Стоимость проезда составляет 42 рубля, что на 13 рублей дешевле, чем билет у водителя.

Ранее НСН сообщала, что западный вестибюль станции «Хорошёвская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена открыли для пассажиров.