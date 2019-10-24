Пассажиры наземного транспорта Москвы оплатили картами и смартфонами более 2,2 млн поездок

Короткая ссылка
Пассажиры наземного транспорта Москвы оплатили банковскими картами и смартфонами более 2,2 млн поездок с сентября.
Пассажиры наземного транспорта Москвы оплатили картами и смартфонами более 2,2 млн поездок
  • © mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

С начала осени бесконтактная оплата доступна во всех автобусах, трамваях, электробусах и троллейбусах предприятия. Ежедневно карты и гаджеты прикладывают к валидаторам свыше 40 тыс. пассажиров.

Стоимость проезда составляет 42 рубля, что на 13 рублей дешевле, чем билет у водителя.

Ранее НСН сообщала, что западный вестибюль станции «Хорошёвская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена открыли для пассажиров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить