Власти Подмосковья рассказали о создании рабочих мест в регионе
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- РИА Новости
Как заявил Воробьёв на встрече с президентом России Владимиром Путиным, рабочие места, инвестиции — приоритет для Подмосковья.
В частности, по его словам, открываются заводы в индустриальных парках.
«Немецкий завод открыли, итальянцы удвоили производство в Солнечногорском районе, отечественные компании, интернет-торговля Wildberries серьёзные деньги инвестирует, в Подольске создала порядка 6 тыс. рабочих мест и дальше инвестирует», — пояснил он.
Воробьёв также напомнил о трубном заводе в Загорске.
Бюджет Подмосковья по сравнению с 2018 годом вырос на 8% и составляет около 750 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что компания из группы компаний Hitachi Zosen построит в Московской области мусоросжигательный завод.