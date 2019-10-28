Власти Подмосковья рассказали о создании рабочих мест в регионе

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о создании рабочих мест в регионе, сообщает телеканал «360».
Власти Подмосковья рассказали о создании рабочих мест в регионе
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Как заявил Воробьёв на встрече с президентом России Владимиром Путиным, рабочие места, инвестиции — приоритет для Подмосковья.

В частности, по его словам, открываются заводы в индустриальных парках.

«Немецкий завод открыли, итальянцы удвоили производство в Солнечногорском районе, отечественные компании, интернет-торговля Wildberries серьёзные деньги инвестирует, в Подольске создала порядка 6 тыс. рабочих мест и дальше инвестирует», — пояснил он.

Воробьёв также напомнил о трубном заводе в Загорске.

Бюджет Подмосковья по сравнению с 2018 годом вырос на 8% и составляет около 750 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что компания из группы компаний Hitachi Zosen построит в Московской области мусоросжигательный завод.

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