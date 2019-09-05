Японская компания построит в Подмосковье мусоросжигательный завод в 2021 году

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Компания из группы компаний Hitachi Zosen построит в Московской области мусоросжигательный завод, сообщает телеканал «360».
Японская компания построит в Подмосковье мусоросжигательный завод в 2021 году
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

«Японская компания в июле 2019 года получила заказ на строительство мусоросжигательного завода в Подмосковье. Его мощность до — 7,6 тонны мусора в день. Сжигая 7,6 тонны мусора в день, завод будет одновременно производить электроэнергию в объёме, приходящемся на 1,5 млн человек», — сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме.

Он уточнил, что предприятие появится в 2021 году в Воскресенском городском округе.

В подмосковном Министерстве ЖКХ уточнили, что японская сторона уже локализовала производство таких компонентов завода, как котлы. Японцы также обеспечат лицензионный контроль за работой заводов на всех этапах жизненного цикла.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области 209 млн рублей выделили на рекультивацию свалок.

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