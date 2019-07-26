В Тюменской области 209 млн рублей выделили на рекультивацию свалок
- РИА Новости
25 июля из региональной казны выделили ещё 12 млн рублей. Их потратят на рекультивацию 22 несанкционированных свалок в Нижнетавдинском районе.
В ближайшее время работы начнутся ещё в восьми муниципалитетах.
Их проводят в рамках региональной программы «Недропользование и охрана окружающей среды» (входит в национальный проект «Экология»).
Ранее телеканал «360» сообщал, что глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о собираемости платежей за вывоз мусора.