В Тюменской области 209 млн рублей выделили на рекультивацию свалок

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Из бюджета Тюменской области с начала 2019 года выделили 209 млн рублей на рекультивацию 435 свалок, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора.
В Тюменской области 209 млн рублей выделили на рекультивацию свалок
  • РИА Новости

25 июля из региональной казны выделили ещё 12 млн рублей. Их потратят на рекультивацию 22 несанкционированных свалок в Нижнетавдинском районе.

В ближайшее время работы начнутся ещё в восьми муниципалитетах.

Их проводят в рамках региональной программы «Недропользование и охрана окружающей среды» (входит в национальный проект «Экология»).

Ранее телеканал «360» сообщал, что глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о собираемости платежей за вывоз мусора.

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