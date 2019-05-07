В РЭО рассказали о собираемости платежей за вывоз мусора

Короткая ссылка
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о собираемости платежей за вывоз мусора, сообщает телеканал «360».
В РЭО рассказали о собираемости платежей за вывоз мусора
  • © Агентство городских новостей «Москва»

По его словам, только 28% юрлиц подписали договоры с региональными операторами.

«Большинство из юридических лиц уклоняется от заключения договоров, при этом юридические лица умудряются в нарушение территориальных схем свои отходы либо засовывать в общедомовые контейнерные площадки, либо продавать так называемым несертифицированным региональным операторам», — заявил Буцаев на совещании, посвящённом реформе ТКО.

Как сообщил глава РЭО, в среднем россияне платят 50% по всей стране за вывоз мусора. Такой процент он объяснил тем, что есть регионы, которые пользуются едиными расчётными центрами, в том числе Московская область и Татарстан, где собираемость достигает 70-90%, а есть регионы, которых большинство, с 20-30%.

В январе «Газета.Ru» сообщала, что в Чите объявили режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на полигоне твёрдых бытовых отходов в посёлке Ивановка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить