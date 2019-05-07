В РЭО рассказали о собираемости платежей за вывоз мусора

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о собираемости платежей за вывоз мусора, сообщает телеканал «360».

По его словам, только 28% юрлиц подписали договоры с региональными операторами.

«Большинство из юридических лиц уклоняется от заключения договоров, при этом юридические лица умудряются в нарушение территориальных схем свои отходы либо засовывать в общедомовые контейнерные площадки, либо продавать так называемым несертифицированным региональным операторам», — заявил Буцаев на совещании, посвящённом реформе ТКО.

Как сообщил глава РЭО, в среднем россияне платят 50% по всей стране за вывоз мусора. Такой процент он объяснил тем, что есть регионы, которые пользуются едиными расчётными центрами, в том числе Московская область и Татарстан, где собираемость достигает 70-90%, а есть регионы, которых большинство, с 20-30%.

В январе «Газета.Ru» сообщала, что в Чите объявили режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на полигоне твёрдых бытовых отходов в посёлке Ивановка.