Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму предъявили обвинения
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- РИА Новости
«Обвинение предъявлено. Приходько находится в статусе обвиняемого по тем же статьям», — заявили в ФСБ.
10 октября Киевский районный суд Симферополя арестовал 60-летнего Приходько на два месяца.
По данным спецслужб, он является членом украинских экстремистских организаций и планировал устроить взрыв в административном здании в Крыму. В его гараже были найдены самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.