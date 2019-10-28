Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму предъявили обвинения

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Россиянину Олегу Приходько, который подозревается в подготовке теракта в Крыму, предъявили обвинения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю.
Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму предъявили обвинения
  • © Андрей Стенин
  • РИА Новости

«Обвинение предъявлено. Приходько находится в статусе обвиняемого по тем же статьям», — заявили в ФСБ.

10 октября Киевский районный суд Симферополя арестовал 60-летнего Приходько на два месяца.

По данным спецслужб, он является членом украинских экстремистских организаций и планировал устроить взрыв в административном здании в Крыму. В его гараже были найдены самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

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