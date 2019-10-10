В Крыму арестовали готовившего взрыв на полуострове россиянина
- РИА Новости
«Избрать в отношении Приходько Олега Аркадьевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 10 декабря», — сказал судья.
Отмечается, что защита намерена обжаловать решение. Подозреваемый вину не признал.
Обвинение 60-летнему Приходько пока не предъявлено. Следствие просило арестовать его, поскольку у него также есть украинский паспорт, поэтому он может скрыться.
Ранее стало известно, что сотрудники спецслужб задержали в Крыму гражданина России — члена украинских экстремистских организаций, который планировал взрыв в административном здании на территории республики.
В гараже задержанного нашли самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления.