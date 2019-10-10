В Крыму арестовали готовившего взрыв на полуострове россиянина

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Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца жителя Крыма Олега Приходько, которого подозревают в подготовке теракта на полуострове. Об этом сообщает ТАСС.
В Крыму арестовали готовившего взрыв на полуострове россиянина
  • РИА Новости

«Избрать в отношении Приходько Олега Аркадьевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 10 декабря», — сказал судья.

Отмечается, что защита намерена обжаловать решение. Подозреваемый вину не признал.

Обвинение 60-летнему Приходько пока не предъявлено. Следствие просило арестовать его, поскольку у него также есть украинский паспорт, поэтому он может скрыться.

Ранее стало известно, что сотрудники спецслужб задержали в Крыму гражданина России — члена украинских экстремистских организаций, который планировал взрыв в административном здании на территории республики.

В гараже задержанного нашли самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления.

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