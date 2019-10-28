В Госдуме прокомментировали предложение ужесточить наказание за пропаганду наркотиков

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Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал предложение разработать поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
В Госдуме прокомментировали предложение ужесточить наказание за пропаганду наркотиков
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«Наркотики — это бич для населения России», — заявил он.

По его словам, с этим необходимо бороться более жёсткими и радикальными методами вплоть до введения уголовной ответственности не только за распространение, но и за пропаганду наркотиков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. 

«Новый Севастополь» передавал, что в одном из дачных посёлков Севастополя пресекли работу цеха по производству наркотиков.

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