В Госдуме прокомментировали предложение ужесточить наказание за пропаганду наркотиков
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«Наркотики — это бич для населения России», — заявил он.
По его словам, с этим необходимо бороться более жёсткими и радикальными методами вплоть до введения уголовной ответственности не только за распространение, но и за пропаганду наркотиков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
«Новый Севастополь» передавал, что в одном из дачных посёлков Севастополя пресекли работу цеха по производству наркотиков.