В Госдуме прокомментировали предложение ужесточить наказание за пропаганду наркотиков

Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал предложение разработать поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

«Наркотики — это бич для населения России», — заявил он.

По его словам, с этим необходимо бороться более жёсткими и радикальными методами вплоть до введения уголовной ответственности не только за распространение, но и за пропаганду наркотиков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

«Новый Севастополь» передавал, что в одном из дачных посёлков Севастополя пресекли работу цеха по производству наркотиков.