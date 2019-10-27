Эксперт: красная икра вряд ли сильно подорожает к Новому году

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Красная икра вряд ли будет сильно дорожать к Новому году, несмотря на снижение вылова лососевых.

«Прогнозировать какой-то серьезный рост на икру я бы вообще не стал, потому что его, скорее всего, не будет», — цитирует РИА Новости управляющего партнёра консалтингового агентства Agro and Food Communications Илью Березнюка.

Руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова не рекомендует запасаться икрой, называя более предпочтительным вариант приобретения свежего товара ближе к праздникам.

3 июня телеканал «360» сообщал, что в Московской области изъяли более 10 тыс. банок с поддельной красной икрой.

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