Во Владивостоке задержали двух пассажиров самолёта 

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Двух пассажиров рейса Москва — Владивосток после посадки во владивостокском аэропорту задержали и доставили в дежурную часть МВД за непристойное поведение в самолёте.
Во Владивостоке задержали двух пассажиров самолёта 
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольгу Мироненко.

Отмечается, что в отношении 43-летней жительницы Владивостока и 41-летнего жителя Находки проведено медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

«Установлено, что данные пассажиры, находясь на борту воздушного судна после употребления алкогольных напитков, совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали», — заявила Мироненко.

Нарушителей привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.

Ранее самолёт, готовившийся к вылету в Минеральные Воды, вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух дебоширов.

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