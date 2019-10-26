Во Владивостоке задержали двух пассажиров самолёта 

Двух пассажиров рейса Москва — Владивосток после посадки во владивостокском аэропорту задержали и доставили в дежурную часть МВД за непристойное поведение в самолёте.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольгу Мироненко.

Отмечается, что в отношении 43-летней жительницы Владивостока и 41-летнего жителя Находки проведено медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

«Установлено, что данные пассажиры, находясь на борту воздушного судна после употребления алкогольных напитков, совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали», — заявила Мироненко.

Нарушителей привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.

Ранее самолёт, готовившийся к вылету в Минеральные Воды, вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух дебоширов.