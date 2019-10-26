Число пострадавших в ДТП со «скорой» в Бурятии увеличилось до восьми

Количество пострадавших в результате аварии с участием автомобиля скорой помощи в Улан-Удэ возросло до восьми, сообщил глава Минздрава Бурятии Дамбинима Самбуев.

«Восемь человек доставлены в стационары», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что после осмотра пятеро пострадавших, в том числе ребёнок, направлены на амбулаторное лечение.

При этом состояние троих госпитализированных оценивается как тяжёлое, двое из них находятся в отделении интенсивной терапии.

«Женщина, 52 года, в реанимации с сотрясением головного мозга и переломами, мужчина, 44 года, также в реанимационном отделении, там множественные переломы, и женщина 20 лет также госпитализирована в республиканскую клиническую больницу с переломами», — сообщили в республиканском Минздраве.

Ранее сообщалось о шести пострадавших в ДТП со «скорой», включая несовершеннолетнего.

В августе Пятый канал передавал, что в Петербурге иномарка сбила троих пешеходов.