В Совфеде прокомментировали возвращение Бутиной в Москву

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT сообщение о том, что россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.

«Я думаю, что надо поздравить Марию Бутину, её родителей, близких. Мы все рады, что она вновь на родной земле. Я понимаю, что это была политическая расправа над Марией Бутиной. На будущее нам будет для всех урок, что американское правосудие работает выборочно: когда надо, оно применяет самую высокую шкалу наказания, а когда им невыгодно — они что-то не замечают. Я очень рад, что она вернулась», — отметил Джабаров.

Сенатор выразил надежду на то, что в будущем отношения России и США никогда не будут «омрачаться подобными инцидентами».

Ранее Бутина прилетела в Москву.

На борту самолёта россиянка дала совместное интервью RT и Sputnik, отметив, что ждёт, когда окажется на родной земле.

Документы об освобождении были подписаны Бутиной 24 октября.