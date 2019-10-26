В Совфеде прокомментировали возвращение Бутиной в Москву

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT сообщение о том, что россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
В Совфеде прокомментировали возвращение Бутиной в Москву
  • РИА Новости

«Я думаю, что надо поздравить Марию Бутину, её родителей, близких. Мы все рады, что она вновь на родной земле. Я понимаю, что это была политическая расправа над Марией Бутиной. На будущее нам будет для всех урок, что американское правосудие работает выборочно: когда надо, оно применяет самую высокую шкалу наказания, а когда им невыгодно — они что-то не замечают. Я очень рад, что она вернулась», — отметил Джабаров.

Сенатор выразил надежду на то, что в будущем отношения России и США никогда не будут «омрачаться подобными инцидентами».

Ранее Бутина прилетела в Москву

На борту самолёта россиянка дала совместное интервью RT и Sputnik, отметив, что ждёт, когда окажется на родной земле. 

Документы об освобождении были подписаны Бутиной 24 октября. 

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