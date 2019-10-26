Бутина заявила, что очень ждёт, когда окажется на родной земле

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Россиянка Мария Бутина, ранее освобождённая в США, на борту самолёта дала совместное интервью RT и Sputnik, в котором заявила, что ждёт момента, когда окажется на родной земле.
Бутина заявила, что очень ждёт, когда окажется на родной земле
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«Я очень-очень жду, когда самолёт приземлится и наконец-то я окажусь на родной земле», — сказала Бутина.

Она также выразила благодарность RT и Sputnik за поддержку.

«Это был очень долгий и болезненный опыт», — добавила она.

Ранее стало известно, что Мария Бутина вылетела из Майами в Москву рейсом «Аэрофлота».

В самолёте Бутину перевели в бизнес-класс и угостили тульским пряником.

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