Бутина заявила, что очень ждёт, когда окажется на родной земле
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«Я очень-очень жду, когда самолёт приземлится и наконец-то я окажусь на родной земле», — сказала Бутина.
⚡️ Мария Бутина: «Ну что, ребят, почти дома, совсем чуть-чуть осталось. Я очень-очень жду, когда наконец-то окажусь на родной земле».— RT на русском (@RT_russian) 26 октября 2019 г.
В самолёте Мария дала совместное интервью RT и Sputnik pic.twitter.com/kiQzsMwZfl
Она также выразила благодарность RT и Sputnik за поддержку.
«Это был очень долгий и болезненный опыт», — добавила она.
Ранее стало известно, что Мария Бутина вылетела из Майами в Москву рейсом «Аэрофлота».
В самолёте Бутину перевели в бизнес-класс и угостили тульским пряником.