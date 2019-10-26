Бутина заявила, что очень ждёт, когда окажется на родной земле

Россиянка Мария Бутина, ранее освобождённая в США, на борту самолёта дала совместное интервью RT и Sputnik, в котором заявила, что ждёт момента, когда окажется на родной земле.

«Я очень-очень жду, когда самолёт приземлится и наконец-то я окажусь на родной земле», — сказала Бутина.

⚡️ Мария Бутина: «Ну что, ребят, почти дома, совсем чуть-чуть осталось. Я очень-очень жду, когда наконец-то окажусь на родной земле».



В самолёте Мария дала совместное интервью RT и Sputnik pic.twitter.com/kiQzsMwZfl — RT на русском (@RT_russian) 26 октября 2019 г.

Она также выразила благодарность RT и Sputnik за поддержку.

«Это был очень долгий и болезненный опыт», — добавила она.

Ранее стало известно, что Мария Бутина вылетела из Майами в Москву рейсом «Аэрофлота».

В самолёте Бутину перевели в бизнес-класс и угостили тульским пряником.