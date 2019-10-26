Ракетоносцы Ту-160 выполнили ночной полёт над Индийским океаном в ЮАР
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Полёт проходил в ночных условиях. Взлёт осуществлялся с аэродрома Ватерклоф (ЮАР), посадка выполнена в аэропорту Йоханнесбург (ЮАР)», — приводит заявление Интерфакс.
В ведомстве отметили, что полёт осуществлялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
23 октября два стратегических ракетоносца Ту-160 прилетели в ЮАР для отработки взаимодействия между лётчиками двух стран.