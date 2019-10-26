Ракетоносцы Ту-160 выполнили ночной полёт над Индийским океаном в ЮАР

Российские ракетоносцы Ту-160 в ночных условиях выполнили полёт над Индийским океаном в рамках международного визита авиагруппы Воздушно-космических сил (ВКС) России в ЮАР.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Полёт проходил в ночных условиях. Взлёт осуществлялся с аэродрома Ватерклоф (ЮАР), посадка выполнена в аэропорту Йоханнесбург (ЮАР)», — приводит заявление Интерфакс.

В ведомстве отметили, что полёт осуществлялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

23 октября два стратегических ракетоносца Ту-160 прилетели в ЮАР для отработки взаимодействия между лётчиками двух стран.