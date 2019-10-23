Два российских Ту-160 приземлились на аэродроме в ЮАР

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) России приземлились на аэродроме Ватерклоф Южно-Африканской Республики близ Претории.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на российское Минобороны, полёт проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана.

Продолжительность полёта стратегических ракетоносцев составила более 13 часов, лётчики преодолели более 11 тыс. км.

На последних этапах полёта россиян сопровождали истребители ВВС ЮАР.

Авиагруппа ВКС посещает Южную Африку в рамках заключённого летом 1995 года Министерствами обороны России и ЮАР соглашения о военном сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Минобороны отправит российскую авиагруппу, в состав которой войдут два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-160, в Южно-Африканскую Республику для отработки взаимодействия между лётчиками двух стран.