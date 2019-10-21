Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
- РИА Новости
«Авиагруппа Воздушно-космических сил России в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолётов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан» посетит Южно-Африканскую Республику», — говорится в поступившем в RT сообщении Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, цель визита заключается в развитии двустороннего военного сотрудничества, а также «отработке вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР».
В середине сентября в Минобороны сообщили, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря.