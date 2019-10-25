СК в Тюменской области проверит данные об аресте счёта ребёнка-инвалида

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Следователи в Тюменской области проверят сообщения СМИ, согласно которым на социальный счёт ребёнка-инвалида был наложен арест.
СК в Тюменской области проверит данные об аресте счёта ребёнка-инвалида
  • © СК РФ

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Организована доследственная проверка по сообщению СМИ о возможных нарушениях прав ребёнка-инвалида», — указывается в сообщении.

Как сообщает СК, на одном из федеральных каналов вышла программа о семье из Тюмени, которая попала в трудную жизненную ситуацию, взяв ипотеку. Банк лишился лицензии, а ипотечное дело было продано компании по скупке долгов.

Отмечается, что, по данным СМИ, после этого на имущество, в том числе на единственное жилье должника, а также социальный счёт ребёнка-инвалида был наложен арест.

«Следователи СК России проверят доводы, изложенные в информации СМИ», — отметили в ведомстве.

Ранее Александре Комлевой из подмосковной Дубны дали инвалидность после публикации её истории в проекте RT «Не один на один». Девушка с болезнью Крона, вынужденная передвигаться на костылях, лишилась статуса инвалида после достижения совершеннолетия и потеряла возможность получать бесплатные лекарства. 

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