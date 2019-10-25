Медведев назначил Акиньшина на должность замглавы Росприроднадзора

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Юрия Акиньшина на должность замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Медведев назначил Акиньшина на должность замглавы Росприроднадзора
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить Акиньшина Юрия Алексеевича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования», — указывается в распоряжении Медведева.

Уточняется, что с июня Акиньшин занимал должность помощника руководителя Росприроднадзора. С февраля 2017 года по декабрь 2018-го он был полномочным представителем Чувашии при президенте России.

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