Медведев назначил Акиньшина на должность замглавы Росприроднадзора

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Юрия Акиньшина на должность замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить Акиньшина Юрия Алексеевича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования», — указывается в распоряжении Медведева.

Уточняется, что с июня Акиньшин занимал должность помощника руководителя Росприроднадзора. С февраля 2017 года по декабрь 2018-го он был полномочным представителем Чувашии при президенте России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о назначении трёх начальников управлений в Кремле.