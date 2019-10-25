В России могут ввести оплату поездок в транспорте бонусами от сданных бутылок
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Минтранс России совместно с Минприроды, Минпромом... а также субъектами, в которых есть метрополитен, прорабатывает установку фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда», — указали в ведомстве.
В апреле телеканал «360» сообщал, что в 2019 году Российский экологический оператор запустит пилотный проект по созданию системы автоматов для сбора использованной тары — фандоматов.