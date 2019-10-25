В России могут ввести оплату поездок в транспорте бонусами от сданных бутылок

Министерство транспорта России совместно с рядом ведомств и российскими субъектами прорабатывает вопрос внедрения системы оплаты поездок в транспорте бонусами от сданных бутылок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минтранс России совместно с Минприроды, Минпромом... а также субъектами, в которых есть метрополитен, прорабатывает установку фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда», — указали в ведомстве.

В апреле телеканал «360» сообщал, что в 2019 году Российский экологический оператор запустит пилотный проект по созданию системы автоматов для сбора использованной тары — фандоматов.