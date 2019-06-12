Казань может стать первым в России городом с полным «мусорным» циклом
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Как ожидается, столица Татарстана станет первым в России городом с полным циклом.
Соответствующий меморандум подписали мэр Ильсур Метшин, глава ОАО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов и гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.
Документ также предусматривает создание производств по полноценной переработке вторичного сырья — пластика, стекла, металла и органики с применением принципа компостирования.
Ранее телеканал «360» сообщал, что глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал о собираемости платежей за вывоз мусора.