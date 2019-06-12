Казань может стать первым в России городом с полным «мусорным» циклом

В Казани планируют запустить полный цикл обращения с отходами. Появятся контейнеры заглублённого типа, фандоматы, откроется ещё одна мусоросортировочная станция, передаёт InKazan.ru.

Как ожидается, столица Татарстана станет первым в России городом с полным циклом.

Соответствующий меморандум подписали мэр Ильсур Метшин, глава ОАО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов и гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Документ также предусматривает создание производств по полноценной переработке вторичного сырья — пластика, стекла, металла и органики с применением принципа компостирования.

Ранее телеканал «360» сообщал, что глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал о собираемости платежей за вывоз мусора.