Володин рассказал спикеру ПАСЕ об идее «четырёхдневки» в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл встречу со спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье. Они обсудили вопросы трудового законодательства, в частности идею четырёхдневной рабочей недели.

«Важно обсуждать не только политические, но и трудовые права», — цитирует Интерфакс Володина.

Спикер Госдумы привлёк внимание европейской коллеги к обсуждению в России идеи четырёхдневной рабочей недели.

«Её инициировал председатель правительства, и в парламенте мы обсуждаем это предложение активно», — сказал Володин.

Он также отметил важность защиты трудовых прав пилотов и шахтёров, уточнив, что пилотам нельзя проводить долгие перелёты без смены экипажа.

«Пилот европейской компании должен отдыхать больше», — добавил председатель Госдумы.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что Россия не готова к переходу на четырёхдневную рабочую неделю.

4 сентября глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.