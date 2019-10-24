Володин рассказал спикеру ПАСЕ об идее «четырёхдневки» в России
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«Важно обсуждать не только политические, но и трудовые права», — цитирует Интерфакс Володина.
Спикер Госдумы привлёк внимание европейской коллеги к обсуждению в России идеи четырёхдневной рабочей недели.
«Её инициировал председатель правительства, и в парламенте мы обсуждаем это предложение активно», — сказал Володин.
Он также отметил важность защиты трудовых прав пилотов и шахтёров, уточнив, что пилотам нельзя проводить долгие перелёты без смены экипажа.
«Пилот европейской компании должен отдыхать больше», — добавил председатель Госдумы.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что Россия не готова к переходу на четырёхдневную рабочую неделю.
4 сентября глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.