Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском

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Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.
Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском
  • РИА Новости

По его словам, дело заведено по статье о покушении на разбой. Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В ведомстве также проинформировали, что никаких угроз или попыток совершить преступление сексуального характера со стороны нападавшего не было. 

Инцидент произошёл 21 октября в местечке Свобода Золотухинского района. По данным полиции, две 15-летние школьницы стояли на автобусной остановке, когда на них с ножом напал мужчина.

Девушки сумели дать отпор — одна из них успела брызнуть в злоумышленника из баллончика. Подросткам оказали первую помощь, однако госпитализация не потребовалась.

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