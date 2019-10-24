Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском
- РИА Новости
По его словам, дело заведено по статье о покушении на разбой. Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.
В ведомстве также проинформировали, что никаких угроз или попыток совершить преступление сексуального характера со стороны нападавшего не было.
Инцидент произошёл 21 октября в местечке Свобода Золотухинского района. По данным полиции, две 15-летние школьницы стояли на автобусной остановке, когда на них с ножом напал мужчина.
Девушки сумели дать отпор — одна из них успела брызнуть в злоумышленника из баллончика. Подросткам оказали первую помощь, однако госпитализация не потребовалась.