Неизвестный напал с ножом на школьниц в Курской области

Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, напавшего с ножом на двух школьниц, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в Золотухинском районе. Разыскиваемому на вид 45—50 лет.

По данным местных СМИ, мужчина напал на девятиклассниц, которые возвращались с тренировки по боксу.

Как пишет издание «Друг для друга», он пырнул одну из девочек ножом в руку, приставил нож к горлу и потащил к ближайшей лавочке. Её подруга схватилась за нож и прыснула нападавшему в лицо из перцового баллончика, после чего тот убежал.

Отмечается, что в расположенном неподалёку общежитии техникума школьницам оказали первую помощь — обработали и забинтовали раны.

Ранее в Хакасии задержали подозреваемого в нападении на ребёнка в детсаду.