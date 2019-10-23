Неизвестный напал с ножом на школьниц в Курской области
- РИА Новости
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в Золотухинском районе. Разыскиваемому на вид 45—50 лет.
По данным местных СМИ, мужчина напал на девятиклассниц, которые возвращались с тренировки по боксу.
Как пишет издание «Друг для друга», он пырнул одну из девочек ножом в руку, приставил нож к горлу и потащил к ближайшей лавочке. Её подруга схватилась за нож и прыснула нападавшему в лицо из перцового баллончика, после чего тот убежал.
Отмечается, что в расположенном неподалёку общежитии техникума школьницам оказали первую помощь — обработали и забинтовали раны.
Ранее в Хакасии задержали подозреваемого в нападении на ребёнка в детсаду.