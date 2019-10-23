Неизвестный напал с ножом на школьниц в Курской области

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Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, напавшего с ножом на двух школьниц, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Неизвестный напал с ножом на школьниц в Курской области
  • РИА Новости

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в Золотухинском районе. Разыскиваемому на вид 45—50 лет.

По данным местных СМИ, мужчина напал на девятиклассниц, которые возвращались с тренировки по боксу.

Как пишет издание «Друг для друга», он пырнул одну из девочек ножом в руку, приставил нож к горлу и потащил к ближайшей лавочке. Её подруга схватилась за нож и прыснула нападавшему в лицо из перцового баллончика, после чего тот убежал.

Отмечается, что в расположенном неподалёку общежитии техникума школьницам оказали первую помощь — обработали и забинтовали раны. 

Ранее в Хакасии задержали подозреваемого в нападении на ребёнка в детсаду.

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