В Хакасии задержали подозреваемого в нападении на ребёнка в детсаду

В Хакасии сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство семилетней девочки в одном из детсадов города Черногорска. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным МВД, в конце мая неизвестный напал на ребёнка. Он пытался задушить девочку на веранде детсада, но его спугнули.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя 1981 года рождения.

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