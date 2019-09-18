В Хакасии задержали подозреваемого в нападении на ребёнка в детсаду
- РИА Новости
По данным МВД, в конце мая неизвестный напал на ребёнка. Он пытался задушить девочку на веранде детсада, но его спугнули.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).
По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя 1981 года рождения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми прокурор попросил приговорить к условному сроку охранника школы, где между подростками произошла драка с применением холодного оружия.