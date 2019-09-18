В Хакасии задержали подозреваемого в нападении на ребёнка в детсаду

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В Хакасии сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство семилетней девочки в одном из детсадов города Черногорска. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.
В Хакасии задержали подозреваемого в нападении на ребёнка в детсаду
  • РИА Новости

По данным МВД, в конце мая неизвестный напал на ребёнка. Он пытался задушить девочку на веранде детсада, но его спугнули.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя 1981 года рождения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми прокурор попросил приговорить к условному сроку охранника школы, где между подростками произошла драка с применением холодного оружия.

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