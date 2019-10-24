Греф призвал соискателей пройти «все круги ада» для работы в Сбербанке

Короткая ссылка
Глава Сбербанка, куратор направления «Финансы и технологии» конкурса управленцев «Лидеры России» Герман Греф заявил, что желающим устроиться на работу в компанию потребуется «пройти все круги ада», чтобы доказать свою конкурентоспособность.
Греф призвал соискателей пройти «все круги ада» для работы в Сбербанке
  • Reuters

«У нас действует правило — нанимай медленно, увольняй быстро. Поэтому, чтобы попасть к нам, придётся пройти все круги ада», — приводит заявление Грефа в эфире телеканала «Россия 1» ТАСС.

По его словам, принцип «достигай результата или уходи» действует во всех современных компаниях.

«Для нас это вопрос выживаемости, потому что сегодня в современной экономике твоя конкурентоспособность — это конкурентоспособность тех людей, которые у тебя работают», — подчеркнул глава Сбербанка.

Он отметил, что финансовая организация набирает до 50 тыс. новых сотрудников в год, поскольку заинтересована в мотивированных и квалифицированных членах команды.

«В частности, в нашей школе, инженерной, до конца следующего года должно учиться 6 тыс. человек, а выпуск годовой будет составлять 2 тыс.», — рассказал Греф.

Ранее Греф призвал провести в России «революцию госуправления», в рамках которой увеличится число чиновников, которые будут заниматься проектным управлением и инновациями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить