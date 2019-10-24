Греф призвал соискателей пройти «все круги ада» для работы в Сбербанке

Глава Сбербанка, куратор направления «Финансы и технологии» конкурса управленцев «Лидеры России» Герман Греф заявил, что желающим устроиться на работу в компанию потребуется «пройти все круги ада», чтобы доказать свою конкурентоспособность.

«У нас действует правило — нанимай медленно, увольняй быстро. Поэтому, чтобы попасть к нам, придётся пройти все круги ада», — приводит заявление Грефа в эфире телеканала «Россия 1» ТАСС.

По его словам, принцип «достигай результата или уходи» действует во всех современных компаниях.

«Для нас это вопрос выживаемости, потому что сегодня в современной экономике твоя конкурентоспособность — это конкурентоспособность тех людей, которые у тебя работают», — подчеркнул глава Сбербанка.

Он отметил, что финансовая организация набирает до 50 тыс. новых сотрудников в год, поскольку заинтересована в мотивированных и квалифицированных членах команды.

«В частности, в нашей школе, инженерной, до конца следующего года должно учиться 6 тыс. человек, а выпуск годовой будет составлять 2 тыс.», — рассказал Греф.

Ранее Греф призвал провести в России «революцию госуправления», в рамках которой увеличится число чиновников, которые будут заниматься проектным управлением и инновациями.