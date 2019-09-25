Греф рассказал о необходимости «революции госуправления» в России

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Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в России скоро нужно будет провести «революцию» в государственном управлении. По его словам, это должно стать следствием «четвёртой промышленной революции».
Греф рассказал о необходимости «революции госуправления» в России
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Мы стоим на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления. Потому что четвёртая промышленная революция привнесла столько новых технологий, что она поставила все государства перед необходимостью проведения первой революции государственного управления», — сказал он. Слова главы банка приводит РИА Новости.

В рамках революции, о которой говорит Греф, поменяются сложившиеся процессы управления и расширится «линейка чиновников, которые будут заниматься изменениями, проектным управлением и начинать внедрять инновации».

Ранее Греф назвал основные качества «человека будущего». Также глава Сбербанка заявил, что Россия нуждается в чиновниках «другого качества».

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