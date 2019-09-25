Греф назвал основные качества «человека будущего»

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Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, каким видит «человека будущего». Руководитель кредитного учреждения сформулировал три основных качества.
Греф назвал основные качества «человека будущего»
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Первое — это человек, который обладает высокой степенью креативности. Второе — у этого человека хорошо развито системное мышление... И третья составляющая — это умение достигать результатов», — цитирует Грефа РИА Новости.

По его словам, через эти «сита» проходит большое количество людей на входе, в конечном итоге «в воронке остаётся очень маленькое количество». 

Он отметил, что найти креативного человека с системным мышлением — большая редкость: 6 млрд из 7 млрд человек будет отсеяно.

Греф подчеркнул, что людей с такими качествами надо готовить в детском саду, школе, вузе и воспитывать всю жизнь.

Ранее Греф заявил, что Россия нуждается в чиновниках «другого качества»

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