В СК начали проверку из-за пожара на кладбище во Владивостоке

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Следователи организовали проверку в связи с пожаром в подсобном помещении на территории кладбища во Владивостоке.

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка», — указывается в заявлении.

Вместе с этим в СК уточнили, что жертвами пожара стали двое мужчина, а ещё один пострадал, хотя ранее сообщалось о трёх погибших.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём во время распития спиртных напитков.

Ранее в МЧС Приморского края заявили о возгорании в бытовом помещении на территории кладбища во Владивостоке.

9 октября «Невские новости» сообщали, что в Ленинградской области организовали доследственную проверку по факту гибели семейной пары при пожаре в частном жилом доме.

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