В Ленобласти проводят проверку по факту гибели семейной пары при пожаре

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В Ленинградской области организовали доследственную проверку по факту гибели семейной пары при пожаре в частном жилом доме, сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Ленобласти проводят проверку по факту гибели семейной пары при пожаре
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в ночь на 9 октября в городе Пикалёво. Погибли 39-летний мужчина и 37-летняя женщина.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли у сгоревшего дома пятилетнюю девочку. Она госпитализирована. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

По предварительной информации, мужчина разбудил дочь, выбил окно в её комнате и вытолкнул на улицу. Предположительно, причиной пожара стала неисправность печного отопления.

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.

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