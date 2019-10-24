Три человека погибли в результате пожара на кладбище во Владивостоке

В МЧС Приморского края заявили, что три человека погибли в результате пожара в бытовом помещении на территории кладбища во Владивостоке.

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«Поступило сообщение о возгорании на территории Морского кладбища по адресу Патрокл, 6. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчёты. Горело бытовое помещение на первом этаже двухэтажного строения», — указывается в заявлении.

Уточняется, что возгорание было ликвидировано на общей площади 5 кв. м.

«При тушении на месте пожара были обнаружены три человека без признаков жизни», — отметили в МЧС.

Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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