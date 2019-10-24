Три человека погибли в результате пожара на кладбище во Владивостоке
Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.
«Поступило сообщение о возгорании на территории Морского кладбища по адресу Патрокл, 6. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчёты. Горело бытовое помещение на первом этаже двухэтажного строения», — указывается в заявлении.
Уточняется, что возгорание было ликвидировано на общей площади 5 кв. м.
«При тушении на месте пожара были обнаружены три человека без признаков жизни», — отметили в МЧС.
Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
Ранее спасатели обнаружили тело женщины при разборе завалов после пожара на мебельном складе в Новосибирске.