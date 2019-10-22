В Новосибирске нашли тело женщины на месте пожара на складе мебели

В Новосибирске при разборе завалов после пожара на мебельном складе обнаружили тело женщины, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

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«С утра при разборе завалов было обнаружено тело женщины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка», — цитирует представителя ведомства РИА Новости. При этом, по информации МЧС, пожар пока полностью не ликвидирован. Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали открытое горение на мебельном складе в Новосибирске и проводят проливку здания. В июле URA.RU сообщало о крупном возгорании у центрального рынка в Перми.