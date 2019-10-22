В Новосибирске нашли тело женщины на месте пожара на складе мебели

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В Новосибирске при разборе завалов после пожара на мебельном складе обнаружили тело женщины, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
В Новосибирске нашли тело женщины на месте пожара на складе мебели
  • © РИА Новости

«С утра при разборе завалов было обнаружено тело женщины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

При этом, по информации МЧС, пожар пока полностью не ликвидирован.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали открытое горение на мебельном складе в Новосибирске и проводят проливку здания.

В июле URA.RU сообщало о крупном возгорании у центрального рынка в Перми.

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