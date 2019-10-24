В МЧС рассказали о безопасном использовании обогревательных приборов

В МЧС России рассказали, как следует использовать обогревательные приборы, чтобы не допустить пожара.

Как указывает ведомство, в холодное время года традиционно возрастает количество пожаров, возникающих при эксплуатации бытовых электроприборов, поэтому важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательным оборудованием.

В МЧС подчёркивают, что, в частности, нельзя нарушать требования, прописанные в инструкции, и использовать приборы свыше установленного срока эксплуатации.

«Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя. Следите за состоянием обогревательного прибора: нужно вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя», — отмечается в рекомендации.

Также в ведомстве советуют избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии, и устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели.

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