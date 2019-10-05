В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак

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В МЧС России рассказали, как следует действовать, чтобы отпугнуть агрессивную собаку, готовую к нападению, и что делать при укусе животных.

Согласно рекомендациям ведомства, необходимо попробовать остановить или сбить с толку проявляющую агрессию собаку с помощью серии простых команд: «Место!», «Стоять!» или «Фу!».

Кроме того, для защиты от животного рекомендуется использовать зонтик, палку или камень и пытаться по возможности отступить к укрытию, забору или дому, призывая на помощь окружающих.

«По возможности обмотайте плащом или пиджаком предплечье и руку, а затем, выставив её вперед, спровоцируйте собаку на укус и сильно ударьте по верхней челюсти собаки», — призывают в МЧС.

В ведомстве напомнили, что болевыми точками у собак также являются нос, пах и язык.

В случае укуса животного рекомендуется промыть рану перекисью водорода или большим количеством воды и смазать края йодом, после чего наложить чистую повязку. 

Необходимо также выяснить, привита ли собака от бешенства, посетить ближайший травмпункт и проинформировать о случившемся полицию и санитарные службы.

В конце июля российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, разработанный МВД России.

В перечень из 12 пород, в частности, вошли американский бандог, бразильский бульдог, волко-собачьи гибриды, питбульмастиф, булли кутта.

Кинолог Владимир Уражевский в беседе с телеканалом «360» отметил, что указанные породы требуют особой подготовки и внимательности владельцев при их воспитании.

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