В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
Согласно рекомендациям ведомства, необходимо попробовать остановить или сбить с толку проявляющую агрессию собаку с помощью серии простых команд: «Место!», «Стоять!» или «Фу!».
Кроме того, для защиты от животного рекомендуется использовать зонтик, палку или камень и пытаться по возможности отступить к укрытию, забору или дому, призывая на помощь окружающих.
«По возможности обмотайте плащом или пиджаком предплечье и руку, а затем, выставив её вперед, спровоцируйте собаку на укус и сильно ударьте по верхней челюсти собаки», — призывают в МЧС.
В ведомстве напомнили, что болевыми точками у собак также являются нос, пах и язык.
В случае укуса животного рекомендуется промыть рану перекисью водорода или большим количеством воды и смазать края йодом, после чего наложить чистую повязку.
Необходимо также выяснить, привита ли собака от бешенства, посетить ближайший травмпункт и проинформировать о случившемся полицию и санитарные службы.
В конце июля российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, разработанный МВД России.
В перечень из 12 пород, в частности, вошли американский бандог, бразильский бульдог, волко-собачьи гибриды, питбульмастиф, булли кутта.
Кинолог Владимир Уражевский в беседе с телеканалом «360» отметил, что указанные породы требуют особой подготовки и внимательности владельцев при их воспитании.