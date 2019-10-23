В МЧС рассказали о действиях при угрозе катастрофического затопления

В МЧС России рассказали, как следует действовать, если существует угроза катастрофического затопления.

Согласно рекомендациям ведомства, при сигнале «Угроза катастрофического затопления» необходимо взять с собой личные документы, необходимые вещи, запасы продуктов и воды.

Уходя из дома, чтобы отправиться в убежище, необходимо отключить свет, газ, воду, а также отопительные приборы, плотно закрыть окна, двери и другие отверстия в помещении.

Вместе с этим параллельно надо действовать согласно рекомендациями, содержащимися в информационном сообщении ведомства.

Если нет возможности своевременно эвакуироваться, надо расположиться на верхних ярусах прочных сооружений здания и ждать помощи спасателей.

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