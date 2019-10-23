Эксперт прокомментировал продажу автомобилей каршеринговым сервисом

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Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал продажу автомобилей каршеринговым сервисом YouDrive.
Эксперт прокомментировал продажу автомобилей каршеринговым сервисом
  • РИА Новости

Как отметил эксперт, срок эксплуатации машин в каршеринге не превышает двух-трёх лет.

«Я думаю, люди будут с удовольствием их покупать. Тут вопрос в цене. Это цельная экономическая схема — никто бы не стал заниматься бизнесом, если бы не подразумевал продажу», — заявил он.

По его мнению, если автомобили будут отдавать довольно дёшево, то их станут разбирать, и клиентов не будет смущать, что машины каршеринговые.

В августе сообщалось, что Mail.ru Group совместно с компанией Proxima Capital купила контрольную долю в каршеринговом сервисе YouDrive.

Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем покупать и использовать личный автомобиль.

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