Mail.ru Group купила контрольную долю в каршеринговом сервисе YouDrive

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Mail.ru Group совместно с компанией Proxima Capital купила контрольную долю в каршеринговом сервисе YouDrive, сообщают «Известия».
Mail.ru Group купила контрольную долю в каршеринговом сервисе YouDrive
  • РИА Новости

В сделку входят каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды автомобилей для такси YouDrive Business и платформа для передачи машин в каршеринг YouDrive Pool.

«Соглашение укрепит приоритетную для экосистемы компании вертикаль мобильности: транспорт — один из крупнейших цифровых потребительских рынков в России, а каршеринг имеет большой потенциал синергии с бизнесом такси», — заявили в Mail.ru Group.

Стоимость сделки не раскрывается.

В настоящее время пользователям проекта YouDrive доступно свыше 2,5 тыс. машин в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге. Привлечённые средства компания планирует использовать на развитие и в течение года расширить автопарк до 10 тыс.

Ранее специалисты столичного Центра организации дорожного движения рассказали, сколько автомобилей каршеринга используется в Москве за сутки.

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с Nation News прокомментировал инициативу запретить злостным нарушителям правил дорожного движения пользоваться каршерингом.

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