В ЦОДД назвали число используемых за сутки автомобилей каршеринга

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Специалисты столичного Центра организации дорожного движения рассказали, сколько автомобилей каршеринга используется в Москве за сутки.

Об этом сообщается в Twitter Центра.

«В течение суток в столице используется 81% от всех автомобилей каршеринга. Всего же в городе около 19,5 тыс. машин краткосрочной аренды», — говорится в тексте.

По данным ЦОДД, данный показатель — второй в мире. 

В начале июня газета «Известия» передавала, что злостным нарушителям правил дорожного движения в России могут запретить пользоваться каршерингом.

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