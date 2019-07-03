В ЦОДД назвали число используемых за сутки автомобилей каршеринга

Специалисты столичного Центра организации дорожного движения рассказали, сколько автомобилей каршеринга используется в Москве за сутки.

Об этом сообщается в Twitter Центра.

В течение суток в столице используется 81% от всех автомобилей каршеринга. Всего же в городе около 19,5 тысяч машин краткосрочной аренды. Это второй показатель в мире. Ожидается, что к концу года Москва станет лидером по количеству автомобилей каршеринга. #ИТСpic.twitter.com/KnorvYKJmD — ЦОДД (@gucodd) 2 июля 2019 г.

«В течение суток в столице используется 81% от всех автомобилей каршеринга. Всего же в городе около 19,5 тыс. машин краткосрочной аренды», — говорится в тексте.

По данным ЦОДД, данный показатель — второй в мире.

В начале июня газета «Известия» передавала, что злостным нарушителям правил дорожного движения в России могут запретить пользоваться каршерингом.