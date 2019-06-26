Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

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Пленум Верховного суда России выпустил постановление, разъясняющее, какие санкции могут быть применены в отношении автолюбителей, которые приняли меры для того, чтобы государственные знаки, установленные на их автомобилях, стали нечитаемыми.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ.

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

При этом уточняется, что в подобном случае преднамеренность совершения правонарушения должна быть доказана инспектором.

В ситуации, когда владелец транспортного средства закрасил номера, или свёл некоторые символы на государственном знаке, судебная инстанция может лишить его прав сроком до 1 года.

Кроме того, суд разъяснил, какие меры могут быть применены в отношении водителей, установивших ксеноновые лампы, или выехавших на обочину в нарушение ПДД. Также ВС России объяснил некоторые нюансы в ситуации с освидетельствованием на состояние возможного опьянения.

В начале июня газета «Известия» передавала, что злостным нарушителям правил дорожного движения в России могут запретить пользоваться каршерингом.

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