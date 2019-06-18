В МВД высказались за ревизию ПДД

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Первый замглавы Министерства внутренних дел России Александр Горовой заявил о необходимости провести ревизию существующих Правил дорожного движения.
В МВД высказались за ревизию ПДД
  • © Алексей Ничукин
  • РИА Новости

«Подошёл период, когда нам надо остановиться и провести хорошую ревизию ПДД» — приводит Интерфакс слова Горового.

Он отметил, что «даже... личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты, параграфы, разделы».

«А что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?» — задался вопросом замглавы МВД.

Ранее председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с Nation News прокомментировал инициативу запретить злостным нарушителям правил дорожного движения пользоваться каршерингом.

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