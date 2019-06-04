Эксперт прокомментировал инициативу запретить нарушителям ПДД пользоваться каршерингом

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Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с Nation News прокомментировал инициативу запретить злостным нарушителям правил дорожного движения пользоваться каршерингом.
Эксперт прокомментировал инициативу запретить нарушителям ПДД пользоваться каршерингом
  • РИА Новости

«Всё больше людей арендуют машины, и, конечно, контроль за этим необходим. Человек, который раз за разом злостно нарушает ПДД, у которого изымали права, представляет очевидную угрозу для других участников движения», — сказал он.

По его словам, очевидно, что пользование чужой машиной таким людям необходимо ограничивать.

Как считает эксперт, создание единой цифровой базы проверки клиентов поможет минимизировать случаи, когда за руль садятся те, кто регулярно нарушает правила.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в такой базе будет содержаться информация как о россиянах, так и об иностранцах.

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