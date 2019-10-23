Эксперт рассказал, как предотвратить похищение денег через смартфон

Ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности Андрей Чечулин в беседе с ФАН рассказал, как предотвратить похищение денег через смартфон у клиентов банков.

По его словам, при взломе мобильного устройства через программы удалённого доступа виноват пользователь.

«Поэтому здесь есть сложность, и банки не всегда признают свою ответственность за такие кражи. Во-вторых, далеко не все мобильные телефоны взламываются. В основном это те мобильные телефоны, в которых уже произвели операции, т.е. получили административные права для установки каких-то сомнительных приложений», — заявил он.

Эксперт советует устанавливать программы только из официальных магазинов Apple и Google.

Кроме того, по возможности нужно установить антивирус, считает он. Как добавил Чечулин, от 99% угроз пользователь будет защищён, но стопроцентной безопасности не бывает.

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