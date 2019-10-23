Эксперт рассказал, как предотвратить похищение денег через смартфон
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По его словам, при взломе мобильного устройства через программы удалённого доступа виноват пользователь.
«Поэтому здесь есть сложность, и банки не всегда признают свою ответственность за такие кражи. Во-вторых, далеко не все мобильные телефоны взламываются. В основном это те мобильные телефоны, в которых уже произвели операции, т.е. получили административные права для установки каких-то сомнительных приложений», — заявил он.
Эксперт советует устанавливать программы только из официальных магазинов Apple и Google.
Кроме того, по возможности нужно установить антивирус, считает он. Как добавил Чечулин, от 99% угроз пользователь будет защищён, но стопроцентной безопасности не бывает.
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