Кибермошенники придумали новый способ кражи денег через смартфон
По его словам, киберпреступники похищают деньги своих жертв, используя программы удалённого доступа на мобильные телефоны.
Как отмечает Caчкoв, крупные банки ежемесячно теряют от 6 до 10 млн рублей из-за данного вида мошенничества. Он также добавил, что система Secure Bank ежемесячно фиксирует более 3 тыс. попыток кражи средств со счётов физических лиц с помощью данной схемы.
Ранее Банк России сообщил об обнаружении нового способа атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал в беседе с RT сообщения о мошенничестве через банкоматы и дал советы для безопасной работы с ними.