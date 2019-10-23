Кибермошенники придумали новый способ кражи денег через смартфон

Гендиректор и основатель компании Group-IB Илья Caчкoв рассказал в интервью РИА Новости о новом способе кражи денег у клиентов банков с помощью смартфона.

По его словам, киберпреступники похищают деньги своих жертв, используя программы удалённого доступа на мобильные телефоны.

Как отмечает Caчкoв, крупные банки ежемесячно теряют от 6 до 10 млн рублей из-за данного вида мошенничества. Он также добавил, что система Secure Bank ежемесячно фиксирует более 3 тыс. попыток кражи средств со счётов физических лиц с помощью данной схемы.

Ранее Банк России сообщил об обнаружении нового способа атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал в беседе с RT сообщения о мошенничестве через банкоматы и дал советы для безопасной работы с ними.