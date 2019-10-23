В Крыму создадут собственную школу реставраторов

В Крыму планируют создать собственную школу реставраторов, сообщает «Крыминформ».

Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов во время выступления перед депутатами Госсовета.

«Нам предстоит сформировать и собственную школу реставраторов. Уже ведётся работа с Крымским федеральным университетом в части подготовки специалистов высшего уровня квалификации», — сказал он.

По его словам, планируется развивать и специальные направления дополнительного образования для среднего звена.

Ранее в Госдуме рассказали о работах по реставрации Ханского дворца в Бахчисарае.

НСН сообщала, что на ВДНХ в Москве планируют восстановить павильоны «Овцеводство» и «Ветеринарная поликлиника».