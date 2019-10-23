В Крыму создадут собственную школу реставраторов
- РИА Новости
Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов во время выступления перед депутатами Госсовета.
«Нам предстоит сформировать и собственную школу реставраторов. Уже ведётся работа с Крымским федеральным университетом в части подготовки специалистов высшего уровня квалификации», — сказал он.
По его словам, планируется развивать и специальные направления дополнительного образования для среднего звена.
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