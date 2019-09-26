На ВДНХ планируют восстановить ещё два павильона

На ВДНХ в Москве планируют восстановить павильоны «Овцеводство» и «Ветеринарная поликлиника», сообщает НСН.

Об этом заявили на публичном представлении закупок в рамках проекта «Биржа торгов». Организатор — Департамент по конкурентной политике.

Первая закупка предусматривает выполнение капитального ремонта павильона №265 («Ветеринарная поликлиника»), которому в этом году исполняется 80 лет. После всех работ он будет переоборудован под офисное здание, где разместят коворкинги.

Второй контракт посвящён павильону №48 («Овцеводство»), в котором в настоящее время находится Городской конный центр. Ремонт позволит адаптировать его под современное пользование и требования безопасности.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве отреставрируют здание поликлиники 1920-х годов.