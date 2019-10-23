Сенатор от Крыма оценил имитацию США бомбардировки у полуострова

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT тренировочный полёт бомбардировщиков ВВС США над Чёрным морем и имитацию бомбардировки у границ Крыма.
Сенатор от Крыма оценил имитацию США бомбардировки у полуострова
  • Reuters

«Это чистейшей воды провокация. Это показывает уровень современного политического мышления американцев в сфере как такового военного дела. Провокации для них характерны», — пояснил Цеков.

Сенатор отметил, что Россия отслеживала действия американской стороны и в определённой степени ими обеспокоена, но парламентарий подчеркнул, что Крым очень хорошо защищён.

Цеков убеждён, что России не нужно отвечать на такие шаги.

«США прекрасно понимают, что у нас есть чем ответить. На такие провокации мы, на мой взгляд, поддаваться не будем», — заключил он.

Ранее в командовании ВС США в Европе заявили, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H совершила тренировочный полёт над Чёрным морем.

Сообщалось, что один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку. 

Как отметили в Минобороны России, российский истребитель встретил B-52H при приближении к границе и взял его на сопровождение.

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