Сенатор от Крыма оценил имитацию США бомбардировки у полуострова

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT тренировочный полёт бомбардировщиков ВВС США над Чёрным морем и имитацию бомбардировки у границ Крыма.

«Это чистейшей воды провокация. Это показывает уровень современного политического мышления американцев в сфере как такового военного дела. Провокации для них характерны», — пояснил Цеков.

Сенатор отметил, что Россия отслеживала действия американской стороны и в определённой степени ими обеспокоена, но парламентарий подчеркнул, что Крым очень хорошо защищён.

Цеков убеждён, что России не нужно отвечать на такие шаги.

«США прекрасно понимают, что у нас есть чем ответить. На такие провокации мы, на мой взгляд, поддаваться не будем», — заключил он.

Ранее в командовании ВС США в Европе заявили, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H совершила тренировочный полёт над Чёрным морем.

Сообщалось, что один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку.

Как отметили в Минобороны России, российский истребитель встретил B-52H при приближении к границе и взял его на сопровождение.