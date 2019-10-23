В Крыму сочли провокацией имитацию США бомбардировки у полуострова

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Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель назвал подлой провокацией тренировочный полёт бомбардировщиков ВВС США над Чёрным морем и имитацию бомбардировки у границ Крыма.
В Крыму сочли провокацией имитацию США бомбардировки у полуострова
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Он заявил, что это «очередная подлая провокация», подтверждающая необходимость укрепления армии и флота России в дальнейшем.

Гемпель добавил, что жителям полуострова «абсолютно нечего опасаться», он подчеркнул, что «безопасность крымского региона обеспечена на высшем уровне».

Как сообщает РИА Новости, полёт проходил 19 октября, при этом один из американских самолётов приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку. 

В Минобороны России подчеркнули, что российский истребитель в Чёрном море встретил американский B-52H при приближении к границе и взял его на сопровождение.

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