В Госдуме отметили сакральный смысл открытия ж/д части Крымского моста
- @Krymsky_bridge
«Транспортная инфраструктура считается полноценной, когда она содержит в себе железнодорожную часть. Открытие железнодорожной части Крымского моста несёт в себе сакральный смысл. Будем откровенны, железнодорожная сеть — это основная экономическая артерия страны», — подчеркнул Белик.
Депутат отметил, что по ней идёт переброска больших объёмов товаров и перевозка стратегического оборудования.
«Открытие ж/д части моста имеет стратегическое значение для жителей полуострова и позволит насытить наш рынок необходимыми грузами и товарами», — заключил парламентарий.
Ранее стало известно, что начались испытания нагрузкой ж/д части Крымского моста.
Уточняется, что приёмочные испытания моста пройдут в конце года и будут предварять запуск движения поездов.