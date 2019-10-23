В Госдуме отметили сакральный смысл открытия ж/д части Крымского моста

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал в беседе с RT о значении железнодорожной части моста через Керченский пролив.

«Транспортная инфраструктура считается полноценной, когда она содержит в себе железнодорожную часть. Открытие железнодорожной части Крымского моста несёт в себе сакральный смысл. Будем откровенны, железнодорожная сеть — это основная экономическая артерия страны», — подчеркнул Белик.

Депутат отметил, что по ней идёт переброска больших объёмов товаров и перевозка стратегического оборудования.

«Открытие ж/д части моста имеет стратегическое значение для жителей полуострова и позволит насытить наш рынок необходимыми грузами и товарами», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что начались испытания нагрузкой ж/д части Крымского моста.

Уточняется, что приёмочные испытания моста пройдут в конце года и будут предварять запуск движения поездов.