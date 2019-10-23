Елена Малышева госпитализирована в Москве

Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления. Она записала несколько видео из машины скорой помощи и опубликовала их в Instagram.

«Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз», — сказала Малышева.

По её словам, давление у неё поднялось до показателей 200 на 130.

Ранее Малышева в беседе с Nation News оценила отношение россиян к своему здоровью.