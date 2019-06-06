Малышева ответила на обвинения участницы своей программы

Телеведущая Елена Малышева прокомментировала заявление пациентки Гульназ Зайнуллиной о том, что на шоу «Жить здорово» её якобы обманули, пообещав оплату лечения.

По словам телеведущей, девушку связали с самым лучшим врачом России по лечению лимфостаза — с профессором Малининым.

«Он полностью помогал ей бесплатно и пригласил на бесплатную операцию. Но она отказалась от бесплатного лечения и решила собирать деньги на свои нужды», — написала Малышева в Instagram.

Она также рассказала, что Зайнуллиной полностью оплатили дорогу и проживание в Москве, добавив, что все консультации для неё профессор проводил бесплатно.

Как отмечается, в конце мая 29-летняя Гульназ Зайнуллина, болеющая лимфостазом, приняла участие в программе «Жить здорово», где её проконсультировал профессор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Александр Малинин.

В беседе с kp.ru девушка заявила, что перед съёмками ей якобы обещали оплатить лечение и трикотаж, а также провести бесплатное обследование, однако после эфира рекомендовали собирать деньги на операцию.