Малышева ответила на обвинения участницы своей программы

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Телеведущая Елена Малышева прокомментировала заявление пациентки Гульназ Зайнуллиной о том, что на шоу «Жить здорово» её якобы обманули, пообещав оплату лечения.

По словам телеведущей, девушку связали с самым лучшим врачом России по лечению лимфостаза — с профессором Малининым.

«Он полностью помогал ей бесплатно и пригласил на бесплатную операцию. Но она отказалась от бесплатного лечения и решила собирать деньги на свои нужды», — написала Малышева в Instagram.

Она также рассказала, что Зайнуллиной полностью оплатили дорогу и проживание в Москве, добавив, что все консультации для неё профессор проводил бесплатно.

Как отмечается, в конце мая 29-летняя Гульназ Зайнуллина, болеющая лимфостазом, приняла участие в программе «Жить здорово», где её проконсультировал профессор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Александр Малинин. 

В беседе с kp.ru девушка заявила, что перед съёмками ей якобы обещали оплатить лечение и трикотаж, а также провести бесплатное обследование, однако после эфира рекомендовали собирать деньги на операцию.

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